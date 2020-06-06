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Рубрика: Культура
Проект: Медиацентр

"Лицей" не изменяет традициям

"Лицей" не изменяет традициям
Сегодня, 6 июня - в день рождения А.С. Пушкина, на Красной площади по традиции были объявлены лауреаты четвертого сезона премии "Лицей".
Победительница в номинации "Поэзия" поэтесса Евгения Ульянкина. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Победительница в номинации "Поэзия" поэтесса Евгения Ульянкина. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Победительница в номинации "Поэзия" поэтесса Евгения Ульянкина. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Инга Бугулова
Книжный фестиваль "Красная площадь" начал работу

Но особенная ситуация этого года не могла не наложить свой отпечаток на эту церемонию, поэтому она была уникальной, беспрецедентной по сложности и исполнению. Часть членов жюри, финалистов и попечителей находились на Красной площади, а другая - в онлайн-зале "Российской газеты", которая обеспечила коммуникацию и единое пространство церемонии. Что из этого вышло, смотрите 8 июня на сайте "Российской газеты".

А пока представляем вашему вниманию список победителей премии.

Лауреатами в номинации "Поэзия" стали:

1 место - Александра Шалашова;

2 место - Евгения Ульянкина;

3 место - Борис Пейгин.

Лауреатами в номинации "Проза" стали:

1 место - Ринат Газизов, сборник рассказов "Отправление";

2 место - Сергей Кубрин, сборник рассказов "Мирный житель";

3 место - Екатерина Какурина, роман "Маркетолог от Бога".

Спецпризы от журнала "Юность:

Дипломы Вере Богдановой за мастерское следование канонам жанра и свободу романного дыхания, а также Марии Малиновской за драматичную достоверность изображения и всемирную отзывчивость

Спецприз от издательства "Стеклограф" - издание книги поэту Дмитрию Ларионову.

Спецприз от ИД "Аргументы и факты" - медали "Слова на вес золота" вручили Алине Гатиной и Борису Пейгину.

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