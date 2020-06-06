Но особенная ситуация этого года не могла не наложить свой отпечаток на эту церемонию, поэтому она была уникальной, беспрецедентной по сложности и исполнению. Часть членов жюри, финалистов и попечителей находились на Красной площади, а другая - в онлайн-зале "Российской газеты", которая обеспечила коммуникацию и единое пространство церемонии. Что из этого вышло, смотрите 8 июня на сайте "Российской газеты".
А пока представляем вашему вниманию список победителей премии.
Лауреатами в номинации "Поэзия" стали:
1 место - Александра Шалашова;
2 место - Евгения Ульянкина;
3 место - Борис Пейгин.
Лауреатами в номинации "Проза" стали:
1 место - Ринат Газизов, сборник рассказов "Отправление";
2 место - Сергей Кубрин, сборник рассказов "Мирный житель";
3 место - Екатерина Какурина, роман "Маркетолог от Бога".
Спецпризы от журнала "Юность:
Дипломы Вере Богдановой за мастерское следование канонам жанра и свободу романного дыхания, а также Марии Малиновской за драматичную достоверность изображения и всемирную отзывчивость
Спецприз от издательства "Стеклограф" - издание книги поэту Дмитрию Ларионову.
Спецприз от ИД "Аргументы и факты" - медали "Слова на вес золота" вручили Алине Гатиной и Борису Пейгину.