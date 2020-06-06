Сегодня, 6 июня - в день рождения А.С. Пушкина, на Красной площади по традиции были объявлены лауреаты четвертого сезона премии "Лицей".

Но особенная ситуация этого года не могла не наложить свой отпечаток на эту церемонию, поэтому она была уникальной, беспрецедентной по сложности и исполнению. Часть членов жюри, финалистов и попечителей находились на Красной площади, а другая - в онлайн-зале "Российской газеты", которая обеспечила коммуникацию и единое пространство церемонии. Что из этого вышло, смотрите 8 июня на сайте "Российской газеты".

А пока представляем вашему вниманию список победителей премии.

Лауреатами в номинации "Поэзия" стали:

1 место - Александра Шалашова;

2 место - Евгения Ульянкина;

3 место - Борис Пейгин.

Лауреатами в номинации "Проза" стали:

1 место - Ринат Газизов, сборник рассказов "Отправление";

2 место - Сергей Кубрин, сборник рассказов "Мирный житель";

3 место - Екатерина Какурина, роман "Маркетолог от Бога".

Спецпризы от журнала "Юность:

Дипломы Вере Богдановой за мастерское следование канонам жанра и свободу романного дыхания, а также Марии Малиновской за драматичную достоверность изображения и всемирную отзывчивость

Спецприз от издательства "Стеклограф" - издание книги поэту Дмитрию Ларионову.

Спецприз от ИД "Аргументы и факты" - медали "Слова на вес золота" вручили Алине Гатиной и Борису Пейгину.