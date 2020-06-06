ОПЕК поддержала продление действующих условий сделки ОПЕК+ до августа

Страны нефтяного картеля ОПЕК поддержали продление максимальных условий сокращения добычи по сделке ОПЕК+, суммарно, на 9,7 млн баррелей в сутки, до конца июля, сообщило РИА Новости со ссылкой на источники.

По сообщения СМИ, в итоговый проект заявление комитета ОПЕК, внесено предложение проводить заседания мониторингового комитета ОПЕК+ ежемесячно до конца 2020 года, и предписание достичь стопроцентного выполнения условий сделки всем странам, не сократившим добычу в нужном объеме к сегодняшнему дню. Кроме того, эти страны должны будут компенсировать существующие отставание в объемах сокращения добычи в июле-сентябре этого года. Главным образом, это касается Ирака, Нигерии и Алжира, снизивших производство менее чем наполовину от своих квот сокращения. Россия исполнила свои обязательства на 98%.

Теперь эти решения должны быть одобрены на заседании министерского комитета ОПЕК+, которое начнется в 17:00, и где будет принимать участие и Россия.