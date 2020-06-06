Указ губернатора Оренбургской области от 6 июня 2020 года № 258-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 № 159-ук, от 09.04.2020 № 168-ук, от 11.04.2020 № 169-ук, от 14.04.2020 № 175-ук, от 18.04.2020 № 183-ук, от 23.04.2020 № 191-ук, от 30.04.2020 № 203-ук, от 10.05.2020 № 209-ук, от 17.05.2020 № 224-ук, от 19.05.2020 № 231-ук, от 30.05.2020 № 246-ук) следующие изменения:

пункт 3 указа изложить в новой редакции:

"3. Приостановить с 28 марта по 14 июня 2020 года на территории Оренбургской области работу:

организаций общественного питания, за исключением организаций по доставке готовой продукции, обслуживающих на вынос без посещения гражданами помещений указанных организаций, организаций общественного питания, обслуживающих работников предприятий, учреждений, организаций;

массажных, СПА-салонов, соляриев, бань, саун, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений (в том числе ночных клубов), аттракционов, пунктов проката детского, развлекательного и спортивного инвентаря, в том числе детских машин, велосипедов, животных и прочего; иных объектов, в которых оказываются услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина (за исключением организаций, оказывающих банковские услуги, ритуальные услуги, ветеринарные услуги, услуги химической чистки изделий, косметические и парикмахерские услуги (в том числе салоны красоты), стоматологические услуги, фотоуслуги, автосервисов, автомоек);

музеев в части оказания услуг посетителям;

библиотек в части оказания услуг посетителям, за исключением отделов абонемента.

Торговые, торгово-развлекательные комплексы (центры), моллы, рынки вправе приступить к работе после рассмотрения Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области обращения собственников объектов о готовности объекта к работе с учетом требований к проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в организациях торговли. Не подлежит возобновлению работа организаций общественного питания (за исключением организаций по доставке готовой продукции, обслуживающих на вынос без посещения гражданами помещений указанных организаций), кинозалов, кинотеатров, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, спортивных и развлекательных объектов, аттракционов, пунктов проката детского, развлекательного и спортивного инвентаря, расположенных на территориях торговых, торгово-развлекательных комплексов (центров), моллов, рынков.

Объекты торговли, организации, предоставляющие услуги населению, независимо от их форм собственности, расположенные на территориях муниципальных образований Оренбургской области, на которых введен карантин, осуществляют работу в соответствии с установленным соответствующим правовым актом режимом ограничений.

Управляющим розничными рынками компаниям, правообладателям (арендодателям) оптово-розничных предприятий торговли обеспечить в двухнедельный срок проведение тестирования на наличие коронавирусной инфекции (2019-nCoV) всех лиц, работающих на территориях розничных рынков и оптово-розничных предприятий. Информацию о результатах тестирования направлять в территориальные отделы Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области.";

в пункте 8 указа:

в абзаце первом подпункта 8.16 слова "8.17 и 8.18" заменить словами "8.17-8.181";

дополнить подпунктом 8.181 следующего содержания:

"8.181. Организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории Оренбургской области, реализующие программы подготовки кадров для частной охранной деятельности:

перейти на обучение с применением дистанционных образовательных технологий и (или) электронных форм обучения.

Допускается обучение с очным присутствием обучающихся в группах с количеством не более 5 человек.

При очном присутствии обучающихся обеспечить:

входной фильтр работников и обучающихся с обязательным отстранением от нахождения в помещении организации лиц с признаками респираторного заболевания, в том числе повышенной температурой;

соблюдение работниками и обучающимися социальной дистанции;

контроль наличия у работников и обучающихся средств индивидуальной защиты (маски и перчатки);

проведение ежедневной дезинфекции помещений, регулярное проветривание с обеззараживанием воздуха, создание необходимых условий для соблюдения работниками и обучающимися правил личной гигиены.";

пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания:

"представить до 20 июня 2020 года предложения по подготовке организаций отдыха детей и их оздоровления к началу летней оздоровительной кампании.";

дополнить указ пунктом 221 следующего содержания:

"221. Министерству экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области совместно с администрацией муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области и заинтересованными организациями до 1 июля 2020 года разработать план мероприятий по подготовке курорта местного значения "Соленые озера" к открытию курортного сезона.".

2. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Д.В.Паслер







