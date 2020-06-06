Полицейским Миннеаполиса запретят использовать удушающие приемы

Применение полицейскими удушающих приемов при задержании будет запрещено в американском Миннеаполисе после драматического инцидента с Джорджем Флойдом, завершившегося смертью задержанного. К такому решению пришли власти города после заседания горсовета, передает ТАСС.

В случае попыток использования этого приема кем-то из правоохранителей коллеги должны устно или "с помощью физического воздействия" пресечь такую попытку.

Напомним, что после смерти Флойда четверо задерживавших его полицейских были уволены и им предъявлены обвинения, по которым может грозить лишение свободы до 40 лет. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс в стране: в 40 городах США прошли массовые волнения.