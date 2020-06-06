Политический обозреватель Дмитрий Бабич рассказал "РГ" о том, почему именно сейчас актуально внесение поправок в Конституцию страны. По его мнению, поправки в Конституцию, и, в частности, в статью 67, помогут предотвратить переписывание истории и искажение роли России в историческом процессе:

"В том варианте поправок, за которые мы будет голосовать, там это написано напрямую. Это важно сейчас сделать, потому что это то, что погубило Советский Союз. Не было четкого определения, никаких юридических документов, которые бы отделяли поиск истины, дискуссионность по отношению к Великой Отечественной войне от попытки наплевать на память предков, заниматься историческим нигилизмом. В Советском Союзе я это наблюдал, - я родился в 1970 году, - на наших глазах этот нормальный поиск исторической истины, возвращением каких-то имен перешло определенную грань, и превратилось в нынешнюю ситуацию. Если мы посмотрим за пределами России, в странах бывшего СССР - только в Беларуси еще сохраняется трепетное отношение к победе. А в таких местах, как Украина, Таджикистан, Азербайджан, Грузия, к сожалению, уходит этот трепет по отношению к победе. Многие вещи просто втаптываются в грязь. Чтобы этого не произошло, и будем голосовать", - сказал Дмитрий Бабич.

Эксперт также отдельно отметил значение поправки в 79 статью Конституции, которая отменяет примат международного права над внутренним российским законодательством.

"Первенство отечественного законодательства над иностранным просто необходимо, перед теми договорами, а которые мы вступили, перед международными нормами. Это очень важно, потому что сегодня мы видим настрой к России со стороны США. На самом деле, и со стороны Евросоюза этот настрой очень плохой. Я как человек, владеющий пятью языками, вынужден признать, что сегодня враждебно настроена Европа к России. Есть люди, которые хорошо относятся к нашей стране, - это естественно, - но на уровне правительств отношение очень плохое. Поэтому, если будет какая-то возможность по какому-то договору нанести нам ущерб, это будет сделано. Или защитить людей, которые враждебно относятся к России и здесь находятся, а мы их должны будем прощать и защищать по какой-то норме, подписанной в рамках Совета Европы. Может быть, когда изменятся времена, и будет ситуация международная более спокойная, может быть, мы вернемся к международным договорам, а сейчас это нужно сделать (внести поправку).

Политический обозреватель указал среди прочего и значение предусмотренной поправками в статьи 71 и 77 национализацию элит, которая по его мнению существенным образом отразится на отношении чиновников к простому народу.

"Норма, что (чиновникам высшего ранга) нельзя иметь собственность, недвижимость за рубежом, отрезает для них возможность второго аэродрома на западе. Когда они здесь живут, участвуют в коррупционных схемах, а как только ситуация становится более опасна, они просто сядут на самолет и улетят к своему другому дому. Поставить эти вещи вне закона, сделать чиновников зависимыми от их успеха и от их работы прежде всего в России, я надеюсь поправки этому помогут", - заключил эксперт.