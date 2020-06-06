Польша повысила тариф на транзит российского газа на 16,5 процента

Управление по регулированию энергетики (URE) Польши утвердило тариф на транзит российского газа по польскому участку трубопровода Ямал - Европа. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Повышение тарифа касается компаний Gaz-System (оператор польской сети газопроводов) и EuRoPol GAZ (собственник польского участка трубопровода "Ямал - Европа"). "Президент URE утвердил тариф на услуги по передаче высокометрового природного газа на 2021 год польскому участку системы транзитных газопроводов "Ямал-Европа", принадлежащему EuRoPol газ. Введение в действие тарифа на 2021 год приведет к увеличению средних платежей за услуги по передаче газа на 16,5 процента относительно действующего в настоящее время тарифа этого предприятия. В настоящее время применяется тариф, утвержденный в декабре 2016 года, т. е. тариф на 2017 год, с учетом поданных апелляций на решения "Об утверждении тарифов на 2018-2020 годы".

Однако этот тариф ниже, чем утвержденный на 2020 год, - в среднем на 15,4 процента. Тариф на 2020 год не был введен в действие в связи с обращением предприятия в суд (разбирательство продолжается). Однако тариф может быть введен до конца текущего года, если решение президента URE в этом отношении будет принято до 31 декабря 2020 года", - говорится в сообщении регулятора.

"Ямал-Европа" - транснациональный магистральный экспортный газопровод, введённый в действие в 1999 году. Соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с потребителями в Европе. Проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии.