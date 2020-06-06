Посол России назвал чушью утверждения о помощи провокаторам в США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал беспочвенными утверждения о том, что Москва якобы помогала провокаторам в ходе беспорядков в США.

По словам дипломата, российскую сторону обвиняют в том, что она якобы стоит за сценой, чуть ли не помогает провокаторам, которые дестабилизируют ситуацию. "Это чушь и чепуха. Мы настроены как раз на прагматичное сотрудничество с США", - комментирует Антонов ситуацию.

Ранее бывший советник президента США Барака Обамы по национальной безопасности, бывший постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Сьюзен Райс обвинила Россию в разжигании расовых протестов в Америке. Москва отвергла эти инсинуации как несостоятельные и вредные.