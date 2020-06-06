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Рубрика: В мире

Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом

Текст: Александр Саможнев

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали инфицирован коронавирусом и находится в больнице. Президент Касым-Жомарт Токаев продолжает работу в соответствии с графиком, сообщает ТАСС.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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По словам Уали, тест на коронавирус показал положительный результат. Он находится в больнице под наблюдением врачей. "Сразу хочу заявить, что здоровью президента ничто не угрожает", - написал пресс-секретарь в Facebook.

Режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса продлился в Казахстане с 16 марта по 11 апреля, однако карантин в различных регионах республики до сих пор сохраняется. Снятие ограничений местные власти увязывают с состоянием эпидемиологической ситуации.

В мире экс-СССР Казахстан Пандемия коронавируса COVID-19

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