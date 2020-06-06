Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали инфицирован коронавирусом и находится в больнице. Президент Касым-Жомарт Токаев продолжает работу в соответствии с графиком, сообщает ТАСС.

По словам Уали, тест на коронавирус показал положительный результат. Он находится в больнице под наблюдением врачей. "Сразу хочу заявить, что здоровью президента ничто не угрожает", - написал пресс-секретарь в Facebook.

Режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса продлился в Казахстане с 16 марта по 11 апреля, однако карантин в различных регионах республики до сих пор сохраняется. Снятие ограничений местные власти увязывают с состоянием эпидемиологической ситуации.