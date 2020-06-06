Производство фильмов в Голливуде может возобновиться 12 июня

Производство фильмов в Голливуде, а также телевизионных программ на открытом воздухе в Калифорнии может возобновиться 12 июня спустя несколько месяцев после их временной приостановки.

В распоряжении Департамента здравоохранения Калифорнии отмечается, что телевизионные, кино- и музыкальные производства в штате могут возобновиться 12 июня, при условии одобрения их со стороны местных чиновников сферы здравоохранения. При этом сотрудники студий, члены съемочных групп должны будут соблюдать правила социального дистанцирования, чтобы снизить риск передачи COVID-19. Лица, которые не будут сниматься на камеру, должны будут находиться в масках и перчатках на расстоянии не менее полуметра друг от друга. Эти рекомендации являются общими для сотрудников, работающих в США в закрытых помещений и не содержат какой-либо специфической и дополнительной информации касательно сферы кинопроизводства. В студиях также должны соблюдаться меры по дезинфекции и уборке помещений, а у всех лиц, которые входят в них, должны проводиться регулярные температурные проверки.

В SAG-AFTRA, профсоюзе, который представляет интересы около 160 тысяч актеров и других работников Голливуда, корреспонденту CNN пояснили, что на днях руководители американских гильдий и союзов индустрии развлечений представили чиновникам здравоохранения в Нью-Йорке и Калифорнии совместный документ на 22 страницах, содержащий рекомендации по соблюдению безопасности при производстве фильмов во время пандемии коронавируса. Чиновники в конечном итоге одобрили эти предложения.

Ранее стало известно о том, что некоторые голливудские студии намерены перенести съемки фильмов в другие страны, где существует наименьший риск передачи COVID-19. Так, съемочная группа "Аватар-2" в составе 55 человек во главе с Дэвидом Кэмероном отправилась в Новую Зеландию, где за последние 14 дней не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.