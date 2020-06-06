Путин: На продвижение русской культуры денег хватит

На продвижение русской культуры и русского языка у государства денег хватит, заявил президент на видеоконференции с деятелями культуры.

"На то, что вы предлагаете, на продвижение русской культуры, русского языка и наследия Пушкина, денег у нас хватит, несмотря на падение цен на нефть", - сказал Владимир Путин поэту и переводчику Пушкина Джону Генри Лоуэнфельду.

Тем более что цены на нефть уже повышаются, заметил глава государства.

Президент также заявил, что до конца июня подпишет указ о подготовке к 225-летию со дня рождения Пушкина - в 2024 году.

В указе будут меры поддержки всех пушкинских музеев, а также создание цифрового научно-просветительского ресурса о творчестве великого поэта.