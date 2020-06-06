Путин поручил разработать учебные курсы по генетике для школ

Глава государства поручил правительству разработать отдельные учебные курсы и дисциплины (модули) в области генетики для школ и организаций дополнительного образования детей, и организовать повышение квалификации педагогов.

Также кабмин должен создать национальные биоресурсные центры по направлениям реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы.

Еще одна задача - обеспечить создание отечественного лабораторного и научного оборудования, позволяющего осуществлять исследования мирового уровня в области генетических технологий, а также производство расходных материалов к нему.