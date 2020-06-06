Путин поручил создать национальную базу генетических данных

Владимир Путин поручил правительству вместе с "Курчатовским институтом" создать систему хранения и обработки генетических данных "Национальная база генетической информации".

С 2021 года ежегодно на эту базу из федерального бюджета будет выделяться финансирование. Доклад глава государства указал подготовить до октября.

Также Владимир Путин поручил правительству определить перечень основных знаний и навыков в области разработки и применения генетических технологий, в том числе технологий геномного редактирования, для актуализации на их основе программ высшего образования и дополнительного профессионального образования.

До февраля следующего года нужно подготовить прогноз на период до 2030 года потребности в обладающих современными знаниями и навыками кадрах в области разработки и применения генетических технологий, в том числе в области технологий геномного редактирования.