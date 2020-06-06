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06.06.2020 10:51
Рубрика: Власть

Путин поручил создать национальную базу генетических данных

Текст: Кира Латухина
Владимир Путин поручил правительству вместе с "Курчатовским институтом" создать систему хранения и обработки генетических данных "Национальная база генетической информации".
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

С 2021 года ежегодно на эту базу из федерального бюджета будет выделяться финансирование. Доклад глава государства указал подготовить до октября.

Путин поручил разработать учебные курсы по генетике для школ

Также Владимир Путин поручил правительству определить перечень основных знаний и навыков в области разработки и применения генетических технологий, в том числе технологий геномного редактирования, для актуализации на их основе программ высшего образования и дополнительного профессионального образования.

До февраля следующего года нужно подготовить прогноз на период до 2030 года потребности в обладающих современными знаниями и навыками кадрах в области разработки и применения генетических технологий, в том числе в области технологий геномного редактирования.

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