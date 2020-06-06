Президент призвал спокойно и быстро выходить из режима ограничений

Выходить из режима ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, нужно спокойно и осознано, но как можно быстрее, заявил президент на видеоконференции с деятелями культуры.

"Все-таки будем стремиться к тому, чтобы выходить из этой ситуации как можно быстрее. Осознанно, спокойно, но как можно быстрее", - заявил Владимир Путин.

"Мы тем быстрее к этому подойдем, чем более дисциплинированными мы будем в проведении тех мероприятий, которые необходимы, чтобы избавиться от этой заразы - коронавирусной инфекции. Все дело идет к тому, что мы выходим постепенно из этого", - подчеркнул Путин.

Президенту понравилось выступление директора Всероссийского музея Пушкина Сергея Некрасова, который процитировал строку из письма Пушкина Петру Плетневу: "Вздор, душа моя; не хандри - холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы...". "Хорошие слова, - сказал глава государства. - Будем живы, значит будем когда-нибудь и веселы. Это уж точно. Надо Пушкина вспоминать, не забывать про это".