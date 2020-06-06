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06.06.2020 11:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Что интересного ждет москвичей в "Цифровом деловом пространстве"

Текст: Ангелина Зеленькова

Более 30 тысяч человек с 25 марта посетили "Цифровое деловое пространство", где онлайн проходят мастер-классы по развитию бизнес-компетенций, лекции об экспорте товаров и конференции о роли инноваций в медицине, диетологии и спорте.

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"По сравнению с офлайн-форматом аудитория дистанционных программ выросла в несколько раз. За два месяца участие в них приняли больше 30 тысяч человек", - отметила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.

В числе самых популярных онлайн-событий: конференция о роли инноваций в медицине, диетологии и спорте "Жизнь после: биохакинг" и мастер-классы об инструментах создания презентаций и способах развития 4К-компетенций (критическое мышление, креативность, коммуникация и кооперация). Многие также присоединились к лекциям об экспорте товаров и инновациях в искусстве Сальвадора Дали.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, организаторы предоставили возможность москвичам самим предлагать наиболее актуальные для них темы и спикеров. Он добавил, что самые активные слушатели могут выйти в прямой эфир и поговорить с участниками лекций и мастер-классов в перерывах между сессиями.

Фото: Варвара Гертье/ РИА Новости
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Если посмотреть на портрет посетителей "Цифрового делового пространства", то большая часть (60 процентов) - это мужчины, а 40 процентов - женщины. 41 процент от общего числа участников - пользователи в возрасте 25-34 лет.

Чтобы стать участником мероприятий, достаточно зарегистрироваться на сайте проекта и получить ссылку на доступ к трансляции. Расписание предстоящих событий ежедневно обновляется.

Напомним, городская площадка создана для взаимодействия технологических предпринимателей, стартаперов, инвесторов, ученых, экспертов, разработчиков. С момента открытия в октябре 2017 года здесь прошло более 1,3 тысячи различных мероприятий: конференций, форумов, фестивалей, лекций, семинаров, хакатонов, квестов, кинопоказов и концертов.

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