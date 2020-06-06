Масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств провели в Москве

В Москве в субботу проведена одиннадцатая масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Специалисты Комплекса городского хозяйства обработали дезинфицирующими препаратами более 300 миллионов квадратных метров различных площадей, в том числе все дороги, тротуары, парковки и дворы, - отметил Петр Бирюков. - Применялись только средства, рекомендованные Роспотребнадзором, они безопасны для людей и животных".

Заместитель Мэра сообщил, что в проведении сегодняшней масштабной дезинфекции были задействованы около 70 тысяч специалистов, использовалось более 4,5 тысячи поливомоечных машин и порядка 10 тысяч ручных распылителей, с помощью которых обрабатывались небольшие территории, куда не смогла проехать техника.

"В течение четырех часов была проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов, - рассказал Петр Бирюков. - Особое внимание уделили проведению дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, площадок перед входом в метро и зданий входных групп станций, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта".

Кроме того, по его словам, были тщательно продезинфицированы общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все сотрудники, которые проводят дезинфекцию, строго соблюдают правила личной безопасности, используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы.

Заместитель Мэра напомнил, что также в городе ежедневно проводится дезинфицирующая обработка всех подъездов жилых домов, более 650 подземных и надземных пешеходных переходов, контейнерных площадок по сбору мусора.