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06.06.2020 10:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Московские врачи вылечили от коронавируса более 100 тысяч человек

Текст: Любовь Проценко
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

Московские врачи вылечили от коронавируса более 100 тысяч человек. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3073 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 100431 человек", - отметила она.

Фото: AFP/Gregg Newton
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Отсутствие у человека заболевания, после лечения подтверждается специальными исследованиями. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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