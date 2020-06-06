На месте бывшего роддома, где родились Окуджава и Василий Сталин, открыли ресторан быстрого питания

В конце XIX - начале ХХ века в Москве построили необычное здание, которое позже стало административным корпусом московского роддома номер семь имени Грауэрмана.

Здесь родились писатели Кир Булычев и Булат Окуджава, артисты Андрей Миронов и Александр Ширвиндт, режиссер Марк Захаров, сын Иосифа Сталина Василий.

Во время строительства Калининского проспекта (теперь это Новый Арбат) были уничтожены многие исторические здания, а этот особняк - уцелел. На его фасаде разместили первый в Советском Союзе цветной видеоэкран, на котором демонстрировали агитационные плакаты и рекламу.

В 2019 году была проведена реставрация здания, напоминающего замок. Оно было приспособлено для размещеня на трех этажах ресторана быстрого питания.

Как отмечатеся в пресс-релизе компании, которая занималась реставрацией особняка, с рестораном был заключен арендный договор на 30 лет.