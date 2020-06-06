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6 июня 2020 г. 11:15
Общество
Текст: Артем Локалов

На месте бывшего роддома, где родились Окуджава и Василий Сталин, открыли ресторан быстрого питания

В конце XIX - начале ХХ века в Москве построили необычное здание, которое позже стало административным корпусом московского роддома номер семь имени Грауэрмана.
Ресторан в бывшем здании административного корпуса роддома имени Грауэрмана. Фото: предоставлено компанией-девелопером
Ресторан в бывшем здании административного корпуса роддома имени Грауэрмана. Фото: предоставлено компанией-девелопером

Здесь родились писатели Кир Булычев и Булат Окуджава, артисты Андрей Миронов и Александр Ширвиндт, режиссер Марк Захаров, сын Иосифа Сталина Василий.
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Во время строительства Калининского проспекта (теперь это Новый Арбат) были уничтожены многие исторические здания, а этот особняк - уцелел. На его фасаде разместили первый в Советском Союзе цветной видеоэкран, на котором демонстрировали агитационные плакаты и рекламу.

В 2019 году была проведена реставрация здания, напоминающего замок. Оно было приспособлено для размещеня на трех этажах ресторана быстрого питания.  

Как отмечатеся в пресс-релизе компании, которая занималась реставрацией особняка, с рестораном был заключен арендный договор на 30 лет.

Темы дня:
#Москва
#XX век
#журнал Родина