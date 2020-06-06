Объем несырьевого экспорта Москвы вырос более чем на четверть

В столице объем несырьевого экспорта в первом квартале вырос на 26,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля города в общей структуре несырьевого неэнергетического экспорта России равняется 20,1 процента, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В числе ведущих отраслей московского несырьевого экспорта с января по март стали транспортные средства и комплектующие, пищевая промышленность, электроника и электротехника, машины и оборудование, неметаллические материалы и изделия.

"Несмотря на ситуацию в мировой экономике, объем несырьевого экспорта Москвы в первом квартале увеличился более чем на четверть и достиг 6,5 миллиарда долларов. В пятерку крупнейших импортеров столичной продукции в этом сегменте вошли Великобритания, США, Казахстан, Белоруссия и Германия", - рассказала Наталья Сергунина.

На портале мэра и правительства Москвы отмечается, что объем поставок несырьевой продукции из российской столицы в Великобританию в январе-марте вырос почти в три с половиной раза - на 246 процентов, на 142 процента - в Швейцарию, в США - на 119 процентов, Турцию - на 56 процентов, Японию - на 36 процентов, Германию - на 33 процента, Китай - на 11 процентов и на шесть процентов в Казахстан.

По данным Московского экспортного центра (МЭЦ), подведомственного столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, совокупный экспорт из Москвы сырья и энергетических ресурсов составил 43,6 процента от общероссийского показателя.

Московский экспортный центр работает с предпринимателями в области финансовых и нефинансовых мер поддержки и продвижения продукции столичных производителей на зарубежные рынки. Одни из его ключевых задач - увеличение числа московских экспортеров и реализация проектов по эффективному развитию их внешнеэкономической деятельности.

Экспортный центр поддерживает предпринимателей, которые реализуют свою продукцию за рубежом, проводит образовательные мероприятия, посвященные принципам ведения внешнеэкономической деятельности в рамках Московской школы экспортера. При поддержке города столичные предприниматели продвигают свою продукцию на международных форумах и выставках, а также в формате бизнес-миссий в целевые страны. Компании могут получить бесплатные аккаунты на ведущих торговых интернет-площадках мира для реализации своих товаров и услуг за рубежом в онлайн-формате.

Все подробности о мерах поддержки столичных экспортеров есть на сайте МЭЦ, также о них можно узнать телефону: +7 (499) 350-09-10.