В Москве-реке спасли тонущего мужчину

В центре столицы из воды спасли мужчину. Он спрыгнул на спор с Краснохолмского моста, об этом "РГ" сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарному обеспечению.

Как рассказали в пресс-службе департамента, сегодня около полудня на ПСС "Крымский мост" поступил сигнал о человеке, спрыгнувшем с Краснохолмского моста в Москву-реку.

По тревоге к месту происшествия направлена дежурная смена спасателей в составе Вадима Нагих, Вадима Резвых и Виктора Анурова. Прибыв на место, спасатели обнаружили в 5 метрах от берега тонущего мужчину.

Виктор Ануров в гидрокостюме нырнул в воду и подхватил человека. Товарищи помогли поднять пострадавшего на борт катера. Мужчину 1980 года рождения доставили на ПСС "Крымский мост", где ему была оказана первая помощь и вызвана скорая помощь. Со слов пострадавшего он спрыгнул с моста на спор.