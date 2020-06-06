На Камчатке умер один из оставленных родителями без присмотра младенцев

В краевой детской больнице Камчатки скончался один из четырехмесячных детей-двойняшек, которых ранее родители оставили на несколько дней без присмотра, сообщает ТАСС.

Пока причина смерти не установлена. Состояние второго ребенка - девочки - оценивается как удовлетворительное.

Супружеская пара была занята употреблением алкоголя и четыре дня не занималась четырехмесячными детьми, в частности, не кормила их. Дети были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по признакам статьи 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего") и ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности") и статьи 105 УК РФ ("Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии").

Обвиняемые арестованы.