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06.06.2020 08:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке умер один из оставленных родителями без присмотра младенцев

Текст: Ольга Журман

В краевой детской больнице Камчатки скончался один из четырехмесячных детей-двойняшек, которых ранее родители оставили на несколько дней без присмотра, сообщает ТАСС.

Пока причина смерти не установлена. Состояние второго ребенка - девочки - оценивается как удовлетворительное.

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Супружеская пара была занята употреблением алкоголя и четыре дня не занималась четырехмесячными детьми, в частности, не кормила их. Дети были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по признакам статьи 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего") и ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности") и статьи 105 УК РФ ("Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии").

Обвиняемые арестованы.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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