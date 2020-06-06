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06.06.2020 08:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье спасли застрявшего на мелководье серого дельфина

Текст: Ольга Журман

Утром в субботу в районе полуострова Де-Фриз в Амурском заливе наблюдатели заметили "севшего" на мель дельфина. "У животного побелела спина, и он не мог двигаться", - сообщалось в сети Instagram. История о страдающем дельфине вмиг облетела соцсети.

Фото: John Liu /flickr.com
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Вызванные специалисты поисково-спасательной службы и дайверы из реабилитационного центра "Тюлень" определили, что дельфин запутался плавниками в илу. Он зашел за рыбой в период отлива. Это место, действительно, мелководное, и чтобы застрять дельфину достаточно было снижения уровня воды на 30 сантиметров.

Специалисты его просто приподняли, перенесли на глубину, и дельфин поплыл. Люди его еще сопровождали полчаса на лодке, отметили, что он стал охотиться на пеленгаса, и успокоились, поняв, что дельфин в безопасности. Вся операция по спасению заняла не более получаса.

Это был серый дельфин, вид, который встречается с тихоокеанской стороны Японии, в прибрежный водах Приморья бывает очень редко.

Как сообщил ТАСС старший научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН, член Совета по морским млекопитающим Сергей Рязанов, спасенный дельфин - скорее всего, взрослый самец. В Японии его численность оценивается примерно в 83 тысячи особей, в России он редок. Питается этот вид в основном головоногими моллюсками.

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застрял серый дельфин. По сообщению очевидца, дельфин, вероятно, гонял рыбу и сел на мелководье. ⠀ У животного побелела спина, он не мог двигаться. Решался вопрос с носилками, чтобы поддеть дельфина под живот и отнести глубже в море. Однако, очевидцы отмечали, возможно, единственный способ спасти животное — это дождаться прилива. ⠀ ⚡️Обновление 11:35: на место прибыл представитель дайв-клуба @sea_frogs_diving и Приморская краевая поисково-спасательная служба. Спасатели, волонтеры и дайверы вывели дельфина на глубину и сейчас сопровождают его на лодке. Дельфин гуляет по заливу. ⠀ Серый дельфин — вид млекопитающих семейства дельфиновых. Единственный представитель рода серых дельфинов (Grampus). Распространён в открытых и прибрежных водах практически по всему миру за исключением западного побережья Африки, северо-востока Южной Америки и полярных морей. В водах России серый дельфин обычно встречается только близ южной части Курильских островов. ⠀ #newsvl #владивосток #приморскийкрай #приморье #vladivostok #уссурийск #находка #newsvlru

Публикация от Новости Владивостока (@news.vl)

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