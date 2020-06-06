В Приморье спасли застрявшего на мелководье серого дельфина

Утром в субботу в районе полуострова Де-Фриз в Амурском заливе наблюдатели заметили "севшего" на мель дельфина. "У животного побелела спина, и он не мог двигаться", - сообщалось в сети Instagram. История о страдающем дельфине вмиг облетела соцсети.

Вызванные специалисты поисково-спасательной службы и дайверы из реабилитационного центра "Тюлень" определили, что дельфин запутался плавниками в илу. Он зашел за рыбой в период отлива. Это место, действительно, мелководное, и чтобы застрять дельфину достаточно было снижения уровня воды на 30 сантиметров.

Специалисты его просто приподняли, перенесли на глубину, и дельфин поплыл. Люди его еще сопровождали полчаса на лодке, отметили, что он стал охотиться на пеленгаса, и успокоились, поняв, что дельфин в безопасности. Вся операция по спасению заняла не более получаса.

Это был серый дельфин, вид, который встречается с тихоокеанской стороны Японии, в прибрежный водах Приморья бывает очень редко.

Как сообщил ТАСС старший научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН, член Совета по морским млекопитающим Сергей Рязанов, спасенный дельфин - скорее всего, взрослый самец. В Японии его численность оценивается примерно в 83 тысячи особей, в России он редок. Питается этот вид в основном головоногими моллюсками.