В Уфе пьяный водитель укусил инспектора ГИБДД

36-летний пьяный уфимец попытался натравить собаку на инспекторов ДПС ГИБДД, а затем сам укусил одного из полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Инцидент произошел на улице Максима Горького в Уфе. Мужчина ехал рулем "Волги" и наехал на препятствие. После этого машина съехала в кювет. Прибывшие на место ДТП инспекторы ДПС обнаружили внутри автомобиля пьяного водителя. Мужчина вел себя агрессивно и сначала попытался натравить на полицейских свою собаку, а затем бросился бежать. Однако инспекторы быстро догнали и проводили упирающегося правонарушителя к патрульному автомобилю. Когда уфимцу надели наручники, он неожиданно укусил одного из инспекторов за руку.

Установлено, что мужчина неоднократно задерживался за управление транспортным средством в состоянии опьянения и был лишен прав за это. Медосвидетельствование подтвердило, что уфимец находился под воздействием алкоголя и в этот раз.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.