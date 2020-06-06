В Чечне при столкновении двух составов с рельсов сошли 6 вагонов

В Чеченской Республике столкнулись два поезда. В результате несколько вагонов и один из локомотивов сошел с рельсов, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Авария произошла в полдень субботы на станции Червленная-Узловая в 30 километрах от Грозного. В результате бокового столкновения хозяйственного и товарного поезда с рельсов сошел один из локомотивов, а также шесть вагонов.

- Нарушен габарит главных путей станции, движение прервано. В результате схода пострадавших и угрозы окружающей среде нет, - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают поезда со станций Гудермеса и Прохладной, которые восстанавливают сообщение и устраняют последствия аварии. Создана специальная комиссия, выясняются причины случившегося.