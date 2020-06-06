В Ингушетии в ДТП с двумя автобусами пострадали шесть рабочих

В Сунженском районе Ингушетии столкнулись два автобуса, перевозившие сотрудников местного садоводческого предприятия. Как рассказали "РГ" в региональной госавтоинспекции, по предварительным данным, в результате аварии пострадали шесть рабочих, реальное количество пострадавших еще уточняется.

ДТП произошло на территории яблочного сада ООО "Гигант" в селении Нестеровское. Столкнулись два пассажирских автобуса, принадлежащие предприятию.

Все пострадавшие доставлены в Сунженскую районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства аварии уточняются.