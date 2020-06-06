Жители Дагестана попытались отбить у полиции подозреваемого в убийстве

В Дагестане толпа попыталась отбить у полиции мужчину, который ранее застрелил собственного сына. Как рассказали "РГ" в региональном управлении МВД РФ, инцидент произошел, когда подозреваемого в убийстве перевозили в следственный изолятор. Видео происходящего попало в соцсети.

По сообщению полицейского ведомства, третьего июня 63-летний житель села Верхнее Казанище выстрелил в своего 41-летнего сына из карабина. Пострадавший с ранением в области груди был доставлен в центральную городскую больницу и там скончался.

Как выяснила полиция, он был наркозависимым. Конфликт между отцом и сыном произошел на этой почве. Мужчина сам признался в преступлении, объяснив его самообороной, якобы, сын набросился на него с ножом, и он в ответ его застрелил.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", его поместили в изолятор временного содержания. Но когда селянина перевозили оттуда в СИЗО, на полицейскую машину напали его родственники и односельчане, считающие мужчину невиновным.

В МВД пояснили, что к возмущенным людям никаких мер сотрудники полиции не применяли.