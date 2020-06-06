Российская национальная библиотека рассказала о связи с Пушкиным

Российская национальная библиотека (РНБ) в день рождения Александра Сергеевича Пушкина раскрыла факты связи великого поэта с первой национальной библиотекой России - Императорской публичной библиотекой в Санкт-Петербурге. Именно она стала и первым государственным хранилищем литературного наследия поэта.

Пушкин бывал неоднократно в доме № 20 по улице Садовой, во дворе которого в 1830-е годы располагался парадный въезд в библиотеку, рассказали в РНБ. В этом же этом доме жили баснописец Иван Крылов и поэт и переводчик Николай Гнедич.

Национальную библиотеку Александр Сергеевич упоминает в своем послании императору Александру I. В январе 1825 года в типографии департамента народного просвещения печатается его роман в стихах "Евгений Онегин", сам же автор в это время находится в ссылке в Михайловском. Он просит императора прочитать произведения, которые уже вышли из печати - "Руслан и Людмила", "Кавказский пленник" и "Бахчисарайский фонтан". В этом же письме он отмечает, что планирует отправить два экземпляра "Евгения Онегина" "в библиотеку вашего величества к Ивану Андреевичу Крылову". Кстати, баснописец там заведовал русским отделением.

После гибели Александра Пушкина директор библиотеки Алексей Николаевич Оленин сделал все возможное, чтобы увековечить память великого поэта. Он заказал у скульптора Самуила Ивановича Гальберга, автора посмертной маски Пушкина, слепок бюста поэта. За это библиотека заплатила 50 рублей. Оленин понимал и ценил истинный гений и талант Пушкина.