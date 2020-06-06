В Калининградской области откроются спортцентры, дома отдыха и пляжи

В Калининградской области 7 и 8 июня снимут еще ряд ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщает правительство региона, с 7 июня возобновятся индивидуальные и самостоятельные тренировки в спортивных учреждениях для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексах и фитнес-центрах.

Также заработают общественные бани и сауны, однако воспользоваться их бассейнами и купелями пока еще не получится. Откроются солярии и массажные салоны, а торговые центры начнут работать без ограничений.

Кроме того, 7 июня возобновится работа библиотек, но их читальные залы еще останутся закрытыми.

Жителям региона с воскресенья можно будет не носить маски на улице. Для помещений масочный режим сохранится.

С 8 июня начнут принимать постояльцев гостиницы, пансионаты и дома отдыха на берегу Балтийского моря. Но пока воспользоваться их услугами смогут только жители Калининградской области. На прибрежных территориях откроются променады и пляжи.

Средства размещения и другие организации, возобновляющие работу, должны будут соблюдать рекомендации по профилактике инфекции.