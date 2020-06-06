В Петербурге подтвердили 55 новых смертей от коронавируса

В Петербурге за сутки подтверждено 55 новых случаев смерти от коронавирусной инфекции, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.

В ведомстве отмечают, что в 43 случаях смерть пациентов от COVID-19 подтвердили больницы, где они скончались. Еще 12 случаев попали в статистику на основании решения комиссии по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ.

В больницах в статистику попадают те случаи смерти пациентов, где основным диагнозом значится COVID-19. В комздраве уточняют, что эти 43 пациента ушли из жизни с 30 мая по 4 июня. Известно, что среди умерших 20 мужчин в возрасте от 42 до 84 лет и 23 женщины в возрасте от 45 до 94 лет.

Также все случаи смерти от коронавируса рассматриваются комиссией. На ее работу требуется время, в среднем от момента смерти до заключения комиссии проходит 3-4 недели. В последние дни Петербург переходит на новую методику учпта смертности от коронавируса, когда данные из больниц должны суммироваться с данными, полученными комиссией.

Правда, как говорят в комздраве, даже те случаи, по которым выдали заключения в больницах, все равно будут рассматриваться комиссией. Поэтому нельзя исключать, что данные могут быть скорректированы в сторону уменьшения, например, если выяснится, что, несмотря на положительный тест на COVID-19, пациент скончался от хронического заболевания.

На сегодняшний момент в Петербурге подтверждено 346 смертей от коронавирусной инфекции.