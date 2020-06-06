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06.06.2020 10:57
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Псковской области пройдет Пушкинский онлайн-фестиваль

Текст: Марина Ледяева
Дни Пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области 6 июня увенчаются насыщенным онлайн-фестивалем.

Как сообщают организаторы, он станет кульминацией семидневного праздника поэзии, который стартовал в первый день лета. В программу фестиваля, подготовленного "ПсковКонцертом", войдут литературные, театральные и музыкальные композиции, посвященные Александру Пушкину.

Фото: Пресс-служб оркестра "Таврический"
Оркестр "Таврический" представит "Послания к Пушкину"

Актеры театра и кино представят художественную композицию митрополита Тихона (Шевкунова) "Метаморфозы" по жизненному пути "Солнца русской поэзии". Заслуженный артист России Михаил Морозов прочтет "Сказку о Золотом Петушке". Зрители также увидят композицию "Болдино. Карантин" о поэте в самоизоляции в исполнении режиссера-постановщика фестиваля Бориса Бирмана.

А затем начнется видеоконцерт вокально-инструментальной музыки "ПУШКИН-ГАЛА". На нем выступят солистка Мариинского театра Виолетта Лукьяненко (сопрано), заслуженный артист Республики Татарстан Альберт Жалилов (баритон) и заслуженный артист Республики Северная Осетия - Алания Анатолий Кузнецов (фортепиано).

Фестиваль будут транслировать с 19.00 6 июня на его сайте и в социальных сетях.

В рамках большого поэтического праздника проходит множество других онлайн-событий - акций, флэшмобов, конкурсов чтецов, книжных презентаций, викторин и выставок в онлайн-формате. Так, Псковский областной центр народного творчества в 221-й День рождения поэта устроил всенародное дистанционное чтение поэмы "Руслан и Людмила" в соцсетях. Этому же произведению посвящен флэшмоб #РусланИЛюдмилаПсков. Жители области также могут присоединиться к челленджу #Пушкинрегион60.

В празднике Пушкинской поэзии и русской культуры участвуют библиотеки, учебные заведения и учреждения культуры Псковской области. Онлайн-фестиваль организован в содружестве с музеем-заповедником "Михайловское".

Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область

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