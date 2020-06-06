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06.06.2020 17:14
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму построили копию греческой гребной галеры

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Энтузиасты построили в Крыму копию древнегреческой гребной галеры, используя современные облегченные материалы. Спуск судна на воду запланирован на вторую половину июня. Об этом ТАСС рассказал автор проекта Сергей Троицкий.

По его словам, новое судно получит имя "Таврида". Его строительство началось четыре месяца назад. Благодаря применению современных высокопрочных материалов корабль получился легким и крепким.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Дерево весило гораздо больше, чем современные материалы - фанера, стеклопластик, новые композитные материалы, - говорит Сергей Троицкий. - Еще не знаем, какое будет водоизмещение. Хотим поставить вспомогательные моторы, чтобы в случае чего можно было добраться до берега.

Двигатели предусмотрены на случай экстремальной ситуации, потому что галера будет гребным судном с 15-ю веслами по каждому борту, как это и было у оригинальных греческих кораблей. При этом на каждое весло предусмотрено по три гребца. Испытать себя в этом качестве, почувствовать каково было рабам, прикованным к веслам, попробовать, сколько они смогут выдержать, смогут все желающие. Интерес к проекту уже проявили профессиональные спортсмены и силачи.

- Думаю, что минут 10-15 любой человек сможет грести без проблем, - предположил автор проекта. - Все будет добровольно.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Судя по описанию, галера будет богато украшена. Нос корабля увенчает троянский конь, по бокам будут украшения в виде античных колесниц и дельфинов. В каком качестве будет использоваться оригинальное судно, его создатели еще окончательно не решили. Определенно оно найдет свое место в туристической отрасли полуострова. Возможно "Таврида" будет совершать морские прогулки с туристами, возможно, станет плавучим рестораном. Все будет зависеть от результатов ходовых испытаний. Спуск галеры на воду запланирован в районе Судака.

Это не первый оригинальный проект на воде ориентированный на привлечение туристов в Крым. Два года назад на южном берегу полуострова в районе поселка Оползневое один из отелей затопил списанный турбовинтовой пассажирский самолет Ан-24. Воздушное судно стало первым экспонатом подводного дайвинг парка для отдыхающих отеля. Позже там же была затоплена другая крупногабаритная военная техника. А на западной оконечности Крыма уже около 10 лет существует подводный музей скульптур.

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