В Крыму построили копию греческой гребной галеры

По его словам, новое судно получит имя "Таврида". Его строительство началось четыре месяца назад. Благодаря применению современных высокопрочных материалов корабль получился легким и крепким.

- Дерево весило гораздо больше, чем современные материалы - фанера, стеклопластик, новые композитные материалы, - говорит Сергей Троицкий. - Еще не знаем, какое будет водоизмещение. Хотим поставить вспомогательные моторы, чтобы в случае чего можно было добраться до берега.

Двигатели предусмотрены на случай экстремальной ситуации, потому что галера будет гребным судном с 15-ю веслами по каждому борту, как это и было у оригинальных греческих кораблей. При этом на каждое весло предусмотрено по три гребца. Испытать себя в этом качестве, почувствовать каково было рабам, прикованным к веслам, попробовать, сколько они смогут выдержать, смогут все желающие. Интерес к проекту уже проявили профессиональные спортсмены и силачи.

- Думаю, что минут 10-15 любой человек сможет грести без проблем, - предположил автор проекта. - Все будет добровольно.

Судя по описанию, галера будет богато украшена. Нос корабля увенчает троянский конь, по бокам будут украшения в виде античных колесниц и дельфинов. В каком качестве будет использоваться оригинальное судно, его создатели еще окончательно не решили. Определенно оно найдет свое место в туристической отрасли полуострова. Возможно "Таврида" будет совершать морские прогулки с туристами, возможно, станет плавучим рестораном. Все будет зависеть от результатов ходовых испытаний. Спуск галеры на воду запланирован в районе Судака.

Это не первый оригинальный проект на воде ориентированный на привлечение туристов в Крым. Два года назад на южном берегу полуострова в районе поселка Оползневое один из отелей затопил списанный турбовинтовой пассажирский самолет Ан-24. Воздушное судно стало первым экспонатом подводного дайвинг парка для отдыхающих отеля. Позже там же была затоплена другая крупногабаритная военная техника. А на западной оконечности Крыма уже около 10 лет существует подводный музей скульптур.