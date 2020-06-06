Роспотребнадзор рассказал, как долго придется соблюдать соцдистанцию

Новости

Путин: На продвижение русской культуры денег хватит 15:28
В Башкирии произошел пожар в торговом центре 15:22
Вопрос о передаче Александровского подворья РФ решат в течение месяца 15:03
МИД: Россия будет двигаться к открытию границ максимально осторожно 13:55
В России зарегистрировали новый препарат для лечения коронавируса 13:36
Семилетняя девочка поцарапала 37 машин на 2,3 млн рублей 13:31
В Москве-реке спасли тонущего мужчину 13:12
На Кубани мужчину спасли после часа клинической смерти 12:42
В Петербурге подтвердили 55 новых смертей от коронавируса 12:37
Мишустин отметил рост интереса к изучению русского языка в разных странах 12:29
Пекин раздал жителям ваучеры для стимулирования торговли 12:27
Автолюбители назвали самые надежные кроссоверы и внедорожники 12:00
Что интересного ждет москвичей в "Цифровом деловом пространстве" 11:45
Facebook примет меры по борьбе с расизмом после гибели Флойда 11:28
Рейс с россиянами из Латинской Америки стал рекордным по протяженности 11:22
На месте бывшего роддома, где родились Окуджава и Василий Сталин, открыли ресторан быстрого питания 11:15
Путин поручил геномным центрам создать вакцину от коронавируса 11:09
Канадский премьер встал на колени во время протестного митинга в Оттаве 11:09
На месте ЧП в Норильске собрали более 700 тонн водонефтяной смеси 10:50
Во Франции начали делать из вина антисептик для рук 10:49
Путин поручил разработать учебные курсы по генетике для школ 10:31
Польша повысила тариф на транзит российского газа на 16,5 процента 10:17
Московские врачи вылечили от коронавируса более 100 тысяч человек 10:12
"Яндекс" изменил логотип в День русского языка 10:05
Как обновится Lada Largus: полный список изменений 09:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как оформить пропуск в московские МФЦ
Как будем отдыхать в июне
Как будем отдыхать в июне
Пушкин онлайн: Как поздравить поэта с днем рождения
Пушкин онлайн: Как поздравить поэта с днем рождения
06.06.2020 14:41
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор рассказал, как долго придется соблюдать соцдистанцию

Текст: Ольга Игнатова
Расстояние в 1,5 метра между людьми является минимально необходимым для обеспечения безопасности и позволяет избежать большую часть возможностей передачи вируса. Такого мнения придерживаются в Роспотребнадзоре.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Как подчеркнули "Российской газете" в ведомстве, соблюдать дистанцию необходимо везде: в магазинах, аптеках, в медицинских организациях, на улице.

Фото: Marco Di Lauro/Getty Images
Роспотребнадзор: Прогулки и занятия спортом в масках безопасны для людей

"Вирус выделяется от инфицированного человека с потоком воздуха при дыхании, разговоре, чихании или кашле. Расстояние, на которое распространяется при этом аэрозоль, различно и зависит от размера частиц и скорости воздушного потока.

При нарушении дистанции аэрозоль от инфицированного человека даже с его дыханием может попасть на ваше лицо, глаза, кожу, одежду. Поэтому, например, во время бега требуется соблюдение большей дистанции, чем во время ходьбы, что обусловлено более активным дыханием и быстрым передвижением человека в пространстве. Результаты исследования данной проблемы были опубликованы учеными из Левенского католического университета (Бельгия) и Технического университета Эйндховена (Нидерланды)", - рассказали в Роспотребнадзоре.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
За сутки в России подтверждено 8855 случаев COVID-19 в 84 регионах

Соблюдение дистанции необходимо даже если люди носят маски, что обусловлено несколькими факторами. Вирус находится на коже инфицированного человека, его одежде, откуда попадает на контактные поверхности и в воздух.

В ведомстве добавили, что по мере снятия ограничений будут смягчаться и требования по соблюдению социальной дистанции. Но эта мера будет актуальна всегда при подъеме заболеваемости инфекциями с аэрозольным механизмом передачи. Но она не будет постоянной.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Путин поручил создать национальную базу генетических данных
В России зарегистрировали новый препарат для лечения коронавируса
Нарышкин назвал высылку дипломатов из Чехии гнусной провокацией
Стало известно о новой схеме мошенничества с "перерасчетом пенсий"
Северный флот станет отдельной военно-административной единицей в 2021 году
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря