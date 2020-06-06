Роспотребнадзор рассказал, как долго придется соблюдать соцдистанцию

Расстояние в 1,5 метра между людьми является минимально необходимым для обеспечения безопасности и позволяет избежать большую часть возможностей передачи вируса. Такого мнения придерживаются в Роспотребнадзоре.

Как подчеркнули "Российской газете" в ведомстве, соблюдать дистанцию необходимо везде: в магазинах, аптеках, в медицинских организациях, на улице.

"Вирус выделяется от инфицированного человека с потоком воздуха при дыхании, разговоре, чихании или кашле. Расстояние, на которое распространяется при этом аэрозоль, различно и зависит от размера частиц и скорости воздушного потока.

При нарушении дистанции аэрозоль от инфицированного человека даже с его дыханием может попасть на ваше лицо, глаза, кожу, одежду. Поэтому, например, во время бега требуется соблюдение большей дистанции, чем во время ходьбы, что обусловлено более активным дыханием и быстрым передвижением человека в пространстве. Результаты исследования данной проблемы были опубликованы учеными из Левенского католического университета (Бельгия) и Технического университета Эйндховена (Нидерланды)", - рассказали в Роспотребнадзоре.

Соблюдение дистанции необходимо даже если люди носят маски, что обусловлено несколькими факторами. Вирус находится на коже инфицированного человека, его одежде, откуда попадает на контактные поверхности и в воздух.

В ведомстве добавили, что по мере снятия ограничений будут смягчаться и требования по соблюдению социальной дистанции. Но эта мера будет актуальна всегда при подъеме заболеваемости инфекциями с аэрозольным механизмом передачи. Но она не будет постоянной.