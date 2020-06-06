Как учить русскому языку в странах, где русофобия стала госполитикой? Кто знает ответ на этот вопрос? Профессионализма мало, необходимо еще и мужество, убежден Иван Саввин из США.

Вроде не врачи в ковидной зоне, не летчики-испытатели, но эта профессия потребовала преданности, а не предательства, когда "великий и могучий" в одночасье был переведен в разряд иностранных на постсоветском пространстве, потребовала от учителя силы убеждения, когда русский язык стал помогать правде побеждать фейки о Второй мировой войне.

У нашего конкурса, случившегося 20 лет назад по итогам редакционного "круглого стола" "Моя родина - русский язык", сложилась удивительная история. В день рождения идеи ее душой и деньгами для 50 учительских премий (возможности вице-мэра) поддержала незабвенная Людмила Швецова, а сейчас от имени правительства Москвы это безупречно делает министр Сергей Черемин. Мы считаем честью и долгом транслировать из Москвы нашу осязаемую любовь учителю-подвижнику, паромщику культур в любой стране мира. Проект наш негромкий, волонтерский. Но все люди в команде - штучные. От великого академика-попечителя Виталия Костомарова, который (светлая память!) был с нами все эти годы, до моих коллег - координатора конкурса Татьяны Ефимовой и Елены Новоселовой, обозревателя "РГ". Ну и жюри у нас, которое возглавляет профессор Марина Королева, тоже самое лучшее жюри.

"Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского" - такова тема эссе нашего уже ХХ Пушкинского конкурса для педагогов-русистов. В честь 75-летия Победы мы разрешили участие лауреатам прежних лет, добавили для них 25 мест. Итак, торжественно объявляю: сегодня семья пушкинских лауреатов "РГ" - это 1000 человек!

Мы получили уникальные эссе со всех континентов, где учебники истории, увы, по-разному трактуют теперь роль советского народа-победителя. "Языковой карантин в нашей стране уже давно", - написала Наталья Житкова из Латвии. Но главные автографы на рейхстаге в мае 45-го были оставлены на русском, убеждены педагоги-подвижники, паромщики культур. Память не может быть конъюнктурным предметом: память - это совесть рода и народов.

1000 учителей стали лауреатами Пушкинского конкурса

Скажу главное: все учителя русского языка, все 529 участников нашего конкурса, оставили свой автограф Победы. Поздравляем всех! Вместе с председателем Попечительского совета Михаилом Ефимовичем Швыдким всем направим Благодарственное письмо.

75 лауреатов 2020 года, в том числе и с Украины, в постковидные времена мы непременно пригласим в Москву!

Прямая речь

Марина Королева, председатель жюри Пушкинского конкурса:

Фото: Олеся Курпяева

- Дорогие друзья! Наше жюри в этом году работало в необычном формате. Впервые за двадцать лет мы не собрались в редакции "Российской газеты", не обнялись перед тем, как начнем проверять ваши эссе. Мы работали удаленно, как работал в эти времена весь мир. И проверка шла удаленно, и решения мы принимали удаленно. Но если честно, никогда мы еще не чувствовали себя так близко друг к другу и ко всем вам, как во времена этой удаленности. Может быть, потому, что, как и 75 лет назад, мы все оказались в одной лодке беды.

Вы писали о войне, о мире, о русском языке. Вот о чем я подумала. Война - это наше общее прошлое. Русский язык - наше общее настоящее. Мир - наше общее будущее. Просто потому, что у нас нет другого выбора. Не будет мира, не будем всех нас. Пожалуйста, будьте все здоровы. Спасибо всем участникам конкурса. Всем и каждому в отдельности. Поздравляем лауреатов. И очень ждем вас в Москве. Лично, чтобы обняться не удаленно. До встречи!

Кстати

Накануне Дня русского языка в "РГ" прошла видеоконференция с лауреатами разных лет.

Ольга Лепеева, лауреат первого и двадцатого конкурсов, Киргизия:

- Пушкинский конкурс изменил мою жизнь, наполнил ее новым смыслом. Глядя на радостные лица и слушая замечательные, от души идущие слова, хочу сказать: я одна из первых лауреатов. И это глубочайшая ответственность за то, что я делаю. Это глубочайшее чувство необходимости соответствовать этому статусу лауреата. Это желание донести значимость русского языка не просто, как языка общения. А привить ученикам чувство благодарности за то, что очень многое великое в мире и в нашей жизни случилось благодаря русскому языку.

Часть I. 50 победителей

Армения

1. Белоусова Татьяна Степановна

2. Григорян Мариам Михайловна

3. Даниелян Нарине Зограбовна

Афганистан

4. Мирвайс Саид

Белоруссия

5. Вяжевич Наталья Александровна

6. Дернова Наталья Владимировна

7. Ерёмкина Оксана Ярославовна

8. Парфёнцева Елена Анатольевна

9. Сойко Ирина Леонидовна

10. Чернобай Наталья Ивановна

Болгария

11. Стойнева Евгения Андонова

Босния и Герцеговина

12. Чалия Драгана Драгановна

Германия

13. Кумандина Ольга Ивановна

Грузия

14. Васадзе Нина Яковлевна

15. Харшиладзе Надежда Витальевна

16. Цитаишвили Кетеван Григорьевна

ДНР

17. Джура Ирина Васильевна

18. Кайдаш Наталья Николаевна

Италия

19. Павлова Татьяна Александровна

Казахстан

20. Волкова Татьяна Николаевна

21. Денисова Светлана Анатольевна

22. Доценко Ольга Николаевна

23. Лих Ирина Владимировна

24. Суханинская Ульяна Ивановна

Кипр

25. Логутенкова Ольга Николаевна

Киргизия

26. Автандилов Сыргак Автандилович

27. Кийизбаева Динара Капаровна

28. Чугуев Антон Александрович

Косово и Метохия

29. Анджелкович Даниела Миодраговна

Ливан

30. Семаан (Щербаха) Наталья Викторовна

Монголия

31. Нямжав Нямдаваа

Польша

32. Нагов Михаил Борисович

Португалия

33. Марочкина Мария Георгиевна

Приднестровье

34. Дидур Оксана Александровна

35. Комаренко Марина Владимировна

36. Филиппова Римма Сергеевна

США

37. Саввин Иван Александрович

Таджикистан

38. Саидова Дилоро Рустамовна

Туркменистан

39. Палванова Энахан Зарипбаевна

40. Садыхян Ольга Арамовна

41. Язмурадова Ольга Тиркешовна

Узбекистан

42. Абдрасулиев Пулат Жамалатдинович

43. Алламуратова Дилором Азатовна

44. Аралова Икбол Акмаловна

45. Кутлуюлова Малика Сабиржоновна

46. Лассов Томила Эккардовна

47. Рабоева Насиба Саидовна

Украина

48. Денисова Ирина Петровна

49. Ковалёва Лилия Владимировна

50. Павлова Светлана Викторовна

Часть II. 25 победителей конкурса среди лауреатов 2000-2020 гг.

Армения

1. Агаханян Людмила Арамаисовна

2. Мартиросян Константин Генрикович

Белоруссия

3. Бородын Анна Францевна

4. Черкес Наталья Ивановна

Болгария

5. Бойчев Боян Иванов

Грузия

6. Зоидзе Евгения Арсеновна

7. Отхозория Мери Абесаломовна

ДНР

8. Ефременко Яна Александровна

Казахстан

9. Бердигожина Зухра Шихдурдыевна

10. Румбах Евгений Викторович

Киргизия

11. Лепеева Ольга Дмитриевна

Латвия

12. Житкова Наталья Владимировна

ЛНР

13. Петрушенко Владимир Дмитриевич

Молдова

14. Юларжи Александра Афанасьевна

Приднестровье

15. Трояновская Людмила Олеговна

Таджикистан

16. Сафаров Рустам Максудшоевич

Туркменистан

17. Мятиева Дженнет Юсуповна

Узбекистан

18. Алёхина Наталия Рахматджановна

19. Бадалов Рустамжон Сотволдиевич

Украина

20. Гудим Галина Ивановна

21. Серикова Ирина Васильевна

22. Скурихина Тамара Петровна

Черногория

23. Войинович Миомир

Чехия

24. Евсина Оксана Сергеевна

Эстония

25. Быстрова Наталья