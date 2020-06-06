Сербы гордятся тем, что подарили России Пушкина

Что связывает великого русского поэта с Боснией и Герцеговиной? На этот вопрос корреспонденту "Российской газеты" ответил декан философского факультета Университета в Восточном Сараево, профессор Драга Мастилович, напомнив, что именно серб, уроженец здешних мест, граф Савва Лукич Рагузинский-Владиславич привез в подарок Петру Великому прадеда великого поэта Александра Пушкина.

"Многие сербы - уроженцы территорий нынешней Боснии и Герцеговины, в частности, Республики Сербской оставили значительный след в российской истории. Прежде всего, я бы вспомнил графа Савву Лукича Рагузинского-Владиславича (16 января 1669 - 17 июня 1738 года), происхождением из села Ясеник около города Гацко, дипломата, ближайшего сподвижника Петра Великого и Екатерины I, человека, поспособствовавшего превращению России в одну из ведущих держав мира. Серб много сделал для развития экономики России, организации специального образования молодого дворянства, строительства морского флота, - отметил декан. - Он внес вклад в укрепление торговых и дипломатических связей России с Европой, в налаживание отношений со славянскими народами Балкан. В 1725 году граф был назначен полномочным послом в Китае для урегулирования торговых и пограничных отношений, в чем немало преуспел, а заключенные им соглашения актуальны и сейчас".

Профессор сделал акцент на том, что именно посол Рагузинский привез в Москву молодого эфиопа Ибрагима Ганнибала, приобретенного им на невольничьем рынке в Стамбуле. Этот африканец затем был подарен Петру I, ставшему крестным отцом иноземца, который проявил отличные способности и дослужился до поста главного военного инженера русской армии, а в 1759 году получил звание генерал-аншефа. Речь идет о прадеде Александра Пушкина. Великий поэт посвятил ему неоконченный роман "Арап Петра Великого". "Таким образом, резюмируя, можно сказать, что серб Савва Владиславич своими действиями внес неоценимый вклад в развитие культуры и искусства России, так как без него не появился бы в России тот самый Пушкин - основоположник современного русского языка", - констатировал он.

Между тем в интервью "Российской газете" ректор Университета Восточного Сараево Милан Кулич поделился своей радостью по поводу того, что в ВУЗе успешно функционирует Центр русского языка и появилась уникальная программа "Русский язык, литература и международные отношения". "Мы гордимся этим, - подчеркнул ученый. - Мне лично очень приятно, что русский язык вновь возвращается на наши просторы. Я отношусь к тому поколению, когда мы еще учили русский язык в начальной и средней школе. Потом, к сожалению, по различным причинам ситуация изменилась. В этой связи я поддерживаю любую инициативу по популяризации и распространению в Республике Сербской русского языка. Деятельность же нашего Центра русского языка может стать примером для других, способствовать расширению связей с Россией.

Посол: Русский язык набирает популярность в Боснии и Герцеговине

Посол РФ в БиГ Петр Иванцов говорит о том, что русский язык становится все популярнее не только в Республике Сербской, но и в Федерации Боснии и Герцеговины.

"Мы отмечаем заметный рост интереса к русскому языку, литературе и культуре по всей стране, - рассказал в интервью "РГ " высокопоставленный дипломат. - Это и Университет Восточного Сараево, где, кстати, работает российский преподаватель, направленный по линии Русской гуманитарной миссии. Это и Университеты в Баня-Луке, Сараево и Мостаре, это и частный Панъевропейский университет "Апейрон" в Баня-Луке, и Фонд "Русский мир" там же. Должен упомянуть и расширяющуюся сеть частных курсов русского языка по всей стране. Все они участвуют в различных программах подготовки по русскому языку. Кстати, изучение русского языка получает распространение в школах Республики Сербской и даже в дошкольных учреждениях! Совершенствуются связи местных вузов с партнерами в России, расширяются география и наполнение этих отношений. Каждый год увеличивается число граждан Боснии и Герцеговины, отправляющихся на учебу в российские вузы. В этом плане мы проделали большую работу, которая уже дает самые позитивные результаты, сближает наши народы, укрепляет взаимное доверие и взаимопонимание. Я с большим оптимизмом смотрю в будущее наших культурно-гуманитарных и образовательных связей".

Как в Боснии и Герцеговине отмечается День русского языка?

Праздничные мероприятия в этот день проходят и на территории данного балканского государства.

"В прошлом году силами российских дипломатов, сотрудников Русской гуманитарной Миссии (РГМ) и местных энтузиастов из числа преподавателей-русистов, студентов, изучающих русский язык, и всех почитателей русского языка и культуры в университетах Республики Сербской и Федеративной части БиГ, а также в ряде школ страны прошли специальные Круглые столы, тематические занятия, выставки и кинопоказы, посвящённые знаменательному событию, - сообщил представитель РГМ в БиГ, кандидат филологических наук, преподаватель Русского языка как иностранного (РКИ) Илья Тяпков. - Более того, в нынешней ситуации запрета публичных мероприятий специалисты из России и русисты Боснии и Герцеговины сумели направить заинтересованным студентам разнообразные материалы о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина с учётом контекста его влияния на развитие русского языка и литературного вклада в мировую культуру".