Сергей Нарышкин: Девиз этого фестиваля - "Живем, читаем, победим!"

В Москве стартовал фестиваль "Красная Площадь" - книжный марафон проходит уже в шестой раз, павильоны и главная сцена по традиции расположились в самом сердце столицы. В этом году литературный праздник проходит с поправкой на эпидемиологическую ситуацию: количество гостей на площади ограничено, все они должны быть в масках и перчатках.

Перед официальным открытием фестиваля павильоны с книгами посетили советник президента по культуре Владимир Толстой, председатель Российского военно-исторического общества Сергей Нарышкин, глава Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский, президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

- Я не могу скрыть радости в связи с открытием книжного фестиваля "Красная Площадь", - отметил Сергей Нарышкин. - Очень символично, что событие происходит в особенный для отечественной культуры день - день рождения Александра Сергеевича Пушкина. В период самоизоляции россияне стали читать еще больше, ведь книга - это не только досуг, но и хороший помощник, позволяющий преодолеть трудности. И сегодня справедливо говорить, что Москва открывается книгой, с книгами возвращается нормальная жизнь в нашей стране. Хочу напомнить девиз этого фестиваля: "Живем, читаем, победим!".

Нарышкин также отметил, что открытие фестиваля - "смелый и решительный шаг, но шаг правильный, который вдохновляет москвичей и всю страну".

Михаил Сеславинский подтвердил, что вопрос, открывать или не открывать "Красную площадь", обсуждался долго и серьезно.

- Я сам понимаю это как никто другой - у меня жена врач, она работает с коронавирусом в одной из больниц. Я уже больше месяца ее не видел. Но сегодняшний фестиваль - это фестиваль надежды. Надежды на возвращение прежней жизни, на возрождение книгоиздания в стране, - сказал глава Роспечати.

В этом году фестиваль, конечно, более камерный, но тем не менее участие в нем принимают около 200 издательств. Гости смогут посетить площадки "Детская и образовательная литература", "Художественная литература", "Нон-фикшн", "Музейная линия", "История отечества" и "Библиотека". Также программа будет транслироваться на онлайн-платформе. Чтобы посетить фестиваль - необходимо заранее зарегистрироваться и не забыть маски и перчатки.

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