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Рубрика: Власть

Северный флот станет отдельной военно-административной единицей в 2021 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о военно-административном делении Российской Федерации. Согласно документу, опубликованному пятого июня на портале правовой информации, с первого января 2021 года страна будет разделена на военные округа: Западный, Южный, Центральный и Восточный, а также Северный флот.

Фото: Севмаш/РИА Новости
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"Установить следующее военно-административное деление… Северный флот в административных границах Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа" (согласно указу президента от 2010 года, это - территории Западного военного округа). Границы Южного, Центрального и Восточного военных округов остались неизменными.

Таким образом, впервые в истории России отдельный флот по статусу приравняли к военному округу. Ранее в Минобороны отмечали, что новация позволит усовершенствовать взаимодействие при решении задач в области обороны на Арктическом стратегическом направлении, пишет РИА Новости.

Согласно указу, до первого октября этого года правительству необходимо подготовить предложения по приведению всех актов в соответствие с данным документом.

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