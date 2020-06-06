СМИ: Витамин К поможет в борьбе с коронавирусом

Британские СМИ растиражировали любопытное исследование голландских ученых, доказывающее, что витамин К существенно помогает бороться с коронавирусом. Было обнаружено, что у пациентов больницы Canisius Wilhelmina в голландском городе Неймеген, умерших или поступивших в реанимацию с диагнозом заражения Covid-19, наблюдался дефицит витамина К.

У голландских исследователей затеплилась надежда, что изменение рациона может помочь в борьбе со страшной болезнью. Каким образом витамин К вступает в бой с коронавирусом? Как известно, Covid-19 вызывает свертывание крови и приводит к деградации эластичных волокон в легких. Витамин К, который попадает в организм через пищу и всасывается в желудочно-кишечном тракте, является ключом к выработке белков, которые регулируют свертывание и могут защитить от болезней легких.

Голландские исследователи ищут финансирование для клинических испытаний. Доктор Роб Янссен заявил, что, исходя из первоначальных результатов, он намерен поощрять употребление витамина К. Этот витамин не рекомендуется лишь тем, кто принимает лекарственные препараты, предотвращающие свертывание крови, такие, как варфарин.

"Сейчас у нас есть средство, которое не имеет побочных эффектов. Совет - принимать эти витаминные добавки. Даже если витамин К не помогает против тяжелого заболевания Covid-19, он полезен для ваших кровеносных сосудов, костей и, вероятно, также для легких", заявляют ученые. Витамин К 1 содержится в шпинате, брокколи, зеленых овощах, чернике, во фруктах и овощах. К 2 лучше усваивается организмом и он содержится в голландском сыре и во французском сыре.

Японский деликатес из ферментированных соевых бобов, известный как "натто", особенно насыщен витамином К 2 , и следовало бы провести дальнейшие исследования его пользы для здоровья, говорит Роб Янссен: "Я работал с японским ученым в Лондоне, и он сказал, что в тех регионах Японии, где люди едят много натто, нет ни одного человека, который бы умер от Covid-19 ". Как подчеркнул доктор Янссен, "это стоило бы внимательно изучить".

Ученые, которые ведут сегодня исследования влияния витамина К на заболевание Соvid-19, собираются проверить его эффект, предложив одной группе тяжело заболевших коронавирусом большую дозу витамина К, а другой - плацебо, то есть "пустышку". Если окажется, что витамин К способен активировать белок, являющийся исключительно важным для защиты легких и окажется безопасным, это стало бы серьезным прорывом