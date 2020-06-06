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06.06.2020 16:07
Рубрика: В мире

США отменили решение о запрете авиасообщения с Китаем

Текст: Александр Саможнев
Министерство транспорта США отменило решение о прямом запрещении китайских пассажирских авиалиний, но временно ограничивает их рейсы. Американцы устроили демарш из-за промедления китайской стороны утвердить количество рейсов американских самолетов, сообщает телеканал CNBC.
Фото: AP Photo/Ted S. Warren Фото: AP Photo/Ted S. Warren
Фото: AP Photo/Ted S. Warren

По данным источника издания, администрация Трампа в пятницу отказалась от плана запретить китайским пассажирским авиакомпаниям летать в США, после того, как Пекин снял ограничения на полеты иностранцев. Новый порядок, однако, ограничивает китайских перевозчиков двумя еженедельными рейсами в США, что вдвое меньше, чем планировали официальные лица в Китае. Аналитики связывают это обстоятельство с усилением напряженности между двумя странами.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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"Новая мера необходима для восстановления конкурентного баланса и справедливых и равных возможностей среди американских и китайских авиаперевозчиков на рынке регулярных пассажирских перевозок", - говорится в заявлении министерства транспорта США.

Напомним, американские авиакомпании Delta Air Lines и United Airlines планировали возобновить обслуживание в Китае, которое они приостановили в начале этого года после того, как вспышка коронавируса привела к снижению спроса. Но не получили необходимых разрешений китайского правительства для возобновления полетов в начале прошлой недели.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik, Pool
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В ответ администрация Трампа заявила, что запретит китайским пассажирским перевозчикам летать в США, начиная с середины июня. Спустя несколько часов китайские официальные лица разрешили иностранным авиакомпаниям выполнять полеты раз в неделю.

Американские перевозчики положительно восприняли решение министерства транспорта, несмотря на сохраняющиеся ограничения, материально-технические проблемы для экипажей, а также дополнительные обязанности бортпроводников по проверке температуры у пассажиров. "Мы поддерживаем и ценим продолжающиеся усилия правительства США по обеспечению справедливости и доступа к Китаю", - заявили в Delta Air Lines.

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