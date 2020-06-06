США пообещали новые санкции за поставки топлива в Венесуэлу

Десятки нефтетанкеров могут попасть под санкции США за поставки топлива в Венесуэлу. Такую возможность рассматривают американские власти, сообщает Reuters.

"Под ограничения могут попасть 25 супертанкеров, каждый из которых способен транспортировать максимум 2 миллиона баррелей топлива, а также 17 более мелких судов", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Часть предполагаемых санкций может быть объявлена в ближайшее время, а другие - в долгосрочной перспективе, в том случае, если торговая деятельность продолжится в нарушение наложенных властями Соединенных Штатов ограничений. Ранее Управление по контролю за иностранными активами Минфина США уже внесло в санкционные списки по Венесуэле четыре компании и четыре судна после того, как они доставили в эту республику топливо из Ирана.

Присутствие в таком перечне означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.