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06.06.2020 20:45
Рубрика: Экономика

Страны ОПЕК+ продлили действующие условия сделки до конца июля

Текст: Сергей Тихонов
Страны, участвующие в сделке ОПЕК+, продлили действующие условия сокращения добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля, сообщает пресс-служба Минэнерго России.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

По словам главы министерства Александра Новака, ОПЕК+ решила продлить действующий уровень сокращения в том числе из-за значительного избытка запасов нефти на мировом рынке, несмотря на возможное возникновение дефицита через некоторое время.

Александр Новак: Нефтяной рынок по-прежнему нуждается в поддержке

Министр подчеркнул, что все страны, участвующие в сделке по сокращению добычи, подтвердили приверженность тому, чтобы выполнять на 100% ее условия. По решению министерского комитета ОПЕК+, страны, не выполнившие обязательства по сокращению добычи на 100%, должны сделать это в ближайшие месяцы, а также компенсировать объемы невыполненного снижения производства в июле-сентябре этого года.

На сегодняшний день на 100% сделку выполнили Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт. Россия исполнила свои обязательства на 96%. Главными "нарушителями" условий ОПЕК+ оказались Ирак, который в мае снизил производство менее чем наполовину от установленной квоты, Нигерия и Азербайджан, снизившие добычу лишь наполовину от требуемых объемов, а также Алжир, сокративший производство всего на 7% от своей квоты.

Котировки барреля получили мощнейший стимул для дальнейшего роста, а нефтяной рынок дополнительную поддержку для скорейшего восстановления баланса спроса и предложения.

Фото: DSculptor / istock
Российская нефть дорожает быстрее других

Только на ожиданиях этой встречи цены на нефть выросли в последнюю неделю мая и первую неделю июня более чем на 10%, и преодолели барьер в 40 долларов за баррель.

По оценкам председателя ОПЕК главы Минэнерго Алжира Мухаммеда Аркаба, спрос на нефть по итогам 2020 года упадет на 9,1 млн тонн по сравнению с 2019 годом, а запасы с января по июнь 2020 года возрастут до рекордных 1,5 млрд баррелей. Но уже в июле этого года участники сделки ожидают балансировку спроса и предложения на нефтяном рынке.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Сокращение добычи нефти

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