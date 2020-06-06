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Telegram массово прекратил работу

Текст:   Антон Благовещенский
06.06.2020,  
23:35
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой, затронувший пользователей из разных стран. Проблемы с подключением начались шестого июня около 23 часов по московскому времени, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Пользователи жалуются на невозможность подключиться к серверам - вплоть до того, что не загружается даже список контактов. Жалобы появляются в Twitter и других социальных сетях.

В официальном Twitter-аккаунте поддержки Telegram информации о причинах сбоя по состоянию на 23:45 MSK нет. Сайт мессенджера, по словам пользователей, загружается, однако с очень большой задержкой.

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Обновлено в 23:47 MSK. Пользователи начали сообщать о восстановлении работы мессенджера. Сбой продлился около часа.

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