Telegram массово прекратил работу

В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой, затронувший пользователей из разных стран. Проблемы с подключением начались шестого июня около 23 часов по московскому времени, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Пользователи жалуются на невозможность подключиться к серверам - вплоть до того, что не загружается даже список контактов. Жалобы появляются в Twitter и других социальных сетях.

у меня одной телеграм не грузит?#телеграмживи — омут (@neadecvat_569) June 6, 2020

телеграм наелся и спит — хёнри ♥ (@_marge_ev) June 6, 2020

В официальном Twitter-аккаунте поддержки Telegram информации о причинах сбоя по состоянию на 23:45 MSK нет. Сайт мессенджера, по словам пользователей, загружается, однако с очень большой задержкой.

Обновлено в 23:47 MSK. Пользователи начали сообщать о восстановлении работы мессенджера. Сбой продлился около часа.