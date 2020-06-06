Утвержден список призеров Всероссийской олимпиады школьников

Министерство просвещения опубликовало приказ, утверждающий список призеров Всероссийской олимпиады школьников (ВСОШ) 2019/20 учебного года. Причем поименно и по каждому учебному предмету, по которому проводится олимпиада.

Напомним, в этом году из-за коронавируса заключительные испытания ВСОШ не состоялись. В список призеров попали ребята - выпускники 11-х классов, которые набрали на региональном этапе достаточно баллов для участия в финале.

Звание призера олимпиады позволит им поступить в вузы по льготе, вне общего конкурса.