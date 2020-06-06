В Болгарии прошел митинг в поддержку американских протестов

Болгария не осталась в стороне от протестов в США: в центре Софии в субботу прошел митинг солидарности с американцами. Митингующие также указывали на наличие в их стране схожих проблем.

Недовольство митингующих - преимущественно левых активистов было вызвано неправомерными, с их точки зрения, действиями правоохранительных органов в отношении этнических меньшинств. В частности, демонстранты выразили возмущение полицейским насилием над представителями цыганской диаспоры и расистскими погромами в их кварталах.

В своих лозунгах митингующие обвинили руководство страны в игнорировании регулярных случаев проявления расизма, а также в "наличии фашистов" среди болгарских политиков высшего звена.

Акция прошла без инцидентов под строгим контролем сотрудников полиции.