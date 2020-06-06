В Дубае после трехмесячного перерыва включили поющий фонтан

Дубайский поющий фонтан вновь заработал после перерыва из-за пандемии коронавируса. О возобновлении показов водных светомузыкальных шоу сообщила эмиратская газета "Аль-Баян". Это стало возможным после решения властей возобновить деятельность различных заведений в экономической столице ОАЭ.

"Чтобы наблюдать за поющим фонтаном, жителям необходимо соблюдать социальную дистанцию и находиться на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. Для этого на площади возле фонтана подготовлена специальная разметка", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Поющий фонтан - одна из центральных достопримечательностей Дубая. Высота водных потоков составляет 150, а длина объекта - 275 метров, что примерно сопоставимо с 50-этажным зданием.