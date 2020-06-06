В Калифорнии загорелся распределительный центр компании Amazon

Распределительный центр компании Amazon загорелся в Калифорнии. Рухнули секции и крыша склада. Сотрудники были вовремя эвакуированы, никто не пострадал. На ликвидацию возгорания пожарным потребовалось больше часа. Об этом сообщил телеканал CNN.

"Здание склада в городе Редлендс было новым, оснащено всем необходимым противопожарным оборудованием. Специалистам предстоит выяснить причины возгорания", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Представители компании Amazon заверили клиентов, что ЧП не повлияет на доставку заказанных ими товаров. Их просто направят с других складов.