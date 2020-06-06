В компании Facebook удалили аккаунты с пропагандой расового неравенства

В Facebook удалили почти 200 аккаунтов организаций, пропагандирующих расовое неравенство. В компании установили, что представители данных организаций намеревались включиться в акции протеста, которые охватили США. Об этом сообщает агентство Associated Press. При этом в подразделении Facebook, ответственном за борьбу с распространением публикуемых экстремистами материалов, не уточнили названия компаний и места их расположения.

"Мы видели, что данные группы планировали призвать своих сторонников к участию в демонстрациях, в некоторых случаях они были готовы взять с собой оружие", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Волна стихийных протестов охватила американские штаты после насильственного задержания афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, которое привело к смерти. Участников задержания уволили из рядов полиции, им предъявлены обвинения. К наведению порядка в стране власти США подключили войска национальной гвардии.