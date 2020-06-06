В Нидерландах фермеры начали массовое уничтожение норок

На нидерландских фермах, которые занимаются разведением норок, в субботу началось уничтожение этих животных. Тела будут отправлены на завод по утилизации, а фермы - продезинфицированы.

По данным Управления по продовольствию и товарам Нидерландов, зараженные норки были обнаружены на 10 голландских фермах, где разводят этих животных. "Все фермы по разведению норок, где есть инфекция, будут очищены, а фермы, где нет инфекций, не будут затронуты", - заявила пресс-секретарь управления Фредерик Херми.

Как сообщает ВВС, в среду правительство Нидерландов распорядилось уничтожить 10 тысяч норок, полагая, что фермы по их разведению могут стать источником распространения коронавируса. Власти страны запретили перевозку норок заказчикам с ферм и сделали тестирование на COVID-19 обязательным на всех голландских фермах по разведению норок. В правительстве Нидерландов исходят из того, что зараженные норки, которых разводят на фермах из-за их меха, могут передавать болезнь людям. В середине мая министр сельского хозяйства Нидерландов Карола Шаутен впервые сообщила о том, что несколько норок на ферме на юге страны оказались заражены коронавирусом. Впоследствии вирус был обнаружен на фермах, расположенных в других частях страны.

Отметим, что в 2016 году Верховный суд Нидерландов постановил закрыть все норковые фермы в стране к 2024 году.