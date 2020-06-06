В России зарегистрировали новый препарат для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало препарат "Левилимаб" (торговое наименование "Илсира"), предназначенный для лечения тяжелого осложнения коронавирусной инфекции - цитокинового шторма.

"Препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм - избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, в частности легочной ткани, к тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом", - говорится в сообщении компании Biocad, разработавшей лекарство.

Как уже сообщала "Российская газета", "Левилимаб" - это оригинальная разработка российских ученых. Механизм действия препарата аналогичен "Тоцилизумабу", которым сейчас лечат больных с тяжелым течением COVID-19 в США, Великобритании, Италии и других странах. Оба лекарства воздействуют на иммунную систему, купируя нежелательное воспаление. "Тоцилизумаб", и "Левилимаб" создавались для лечения ревматоидного артрита - аутоиммунного заболевания, при котором нередко поражаются не только суставы, но и другие органы.

Наше лекарство подтвердило эффективность при лечении ревматоидного артрита, и когда разразилась эпидемия, его в числе прочих (так же, как и "Тоцилизумаб") было решено опробовать для лечения COVID-19. Врачи обратили внимание: тяжелое течение COVID-19 и возникновение цитокинового шторма связано с повышением у больных особого белка - интерлейкина-6, а "Левилимаб" его нейтрализует.