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06.06.2020 08:00
Рубрика: Власть

В Союзе садоводов рассказали, за чей счет исправлять реестровые ошибки

Текст: Ольга Инатова
Те, кто ставил свои дачные участки на кадастровый учет десять и более лет назад, сегодня сталкиваются с тем, что их земельные границы переходят на соседские. А такие наделы не регистрируют в Росреестре.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Соседи требуют, чтобы рядом расположенный участок заново проходил кадастровый учет. Нужно ли это делать и за чей счет? "В этой ситуации, скорее всего, имеет место реестровая ошибка, допущенная лицом, выполнившим кадастровые работы", - пояснили "РГ" в Союзе садоводов России.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Существует несколько путей решения такой проблемы. Первый. Росреестр исправляет перечень ошибок при проведении комплексных кадастровых работ. Если на территории садоводческого товарищества много участков с такими ошибками, то оптимальным способом является проведение комплексных кадастровых работ.

Второй. Росреестр исправляет реестровую ошибку на основании заявления правообладателей земли, но исключительно в случае предоставления документов, которые явно свидетельствуют о наличии такой ошибки. Для этого необходимо обратиться к лицу, которое допустило ошибку, или иметь решение суда, вступившего в законную силу.

Третий. Собственники смежных участков приходят к единому мнению относительно земельных границ, совместно составляют акт их согласования, а кадастровый инженер вносит соответствующие изменения в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости).

Четвертый. Реестровая ошибка исправляется в судебном порядке, если смежные землепользователи не смогли мирно договориться или имеют основания полагать, что исправление реестровой ошибки нарушит права собственников или третьих лиц. Обращение в суд является самым дорогостоящим способом решения такой проблемы, так требует обязательной экспертизы. И без привлечения юристов тоже трудно справиться.

"Зная о таких масштабных проблемах граждан, по итогам парламентских онлайн-слушаний, посвященных итогам первого года применения закона "О садоводстве и огородничестве", Союз садоводов России организует мероприятия по сбору и обработке заявлений от некоммерчески садоводческих товариществ Подмосковья на проведение комплексных кадастровых работ. Очень надеемся, что таким образом граждане будут избавлены от дополнительных финансовых нагрузок при исправлении ошибок, возникших не по их вине", - сообщил "РГ" депутат Госдумы РФ, председатель Союза садоводов России Олег Валенчук.

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