Вагнер Лав может вернуться в Россию

Бразильский нападающий Вагнер Лав покинул "Коринтианс". По данным бразильских СМИ, футболист имеет предложение из России.

В пятницу бразильский "Коринтианс" сообщил о том, что 35-летний Вагнер Лав покидает команду, после расторжения контракта по соглашению сторон. По данным пресс-службы клуба, футболист получил предложение и ответил на него согласием. Издание Globoesporte утверждает, что бразильский форвард имеет предложение из России.

Другое бразильское издание Meu Timao сообщило о том, что футболист может вернуться в московский ЦСКА. Он выступал за московский клуб в 2004-2009, 2010-2012 и 2013 годах.

В составе "Коринтианса" Вагнер Лав завоевал чемпионский титул в 2015 году. За 121 проведенный матч он забил 29 мячей.

Сообщается, что заменить Вагнера Лава в "Коринтиансе" может другой бывший нападающий ЦСКА - Жо.