Видеокнигу "Читаем Абрамова" представили на "Красной площади"

Федор Абрамов родился 29 февраля 1920 года. Так что нынешний его столетний юбилей - по сути дела только 25-й день рождения. Ведь сам Федор Александрович мог отмечать его лишь раз в четыре года. Но успел отметить только 15, потому что умер 13 мая 1983 года.

Сто лет - это много и мало. Открывая презентацию видеопроекта Архангельского театра драмы имени М.В. Ломоносова, "Российской газеты", портала ГодЛитературы.РФ, проведенного зимой 2019/20 года при поддержке правительства Архангельской области, шеф-редактор портала Михаил Визель напомнил, что Пушкин, чей день мы отмечаем 6 июня, родился в 1799 году. А ровно за сто лет до этого - в феврале 1699 года, там же, в Немецкой слободе, в пятистах метрах от места его рождения, умер Франц Лефорт, которого во многом можно назвать "архитектором петровских реформ". И когда оцениваешь путь, пройденный Россией от смерти Лефорта до рождения Пушкина, кажется, что это очень много. Но, с другой стороны, в один год с Абрамовым родилось еще несколько замечательных и очень разных писателей, таких как Юрий Нагибин, Давид Самойлов, Джанни Родари, Рэй Брэдбери. Последний вообще дожил до мобильного интернета и электронных читалок - и мог сам оценить, насколько причудливо сбылось его мрачное пророчество о смерти бумажной книги.

Так много это или мало - сто лет Абрамова? В России, особенно на Русском севере, где длинные студеные зимы, время течет куда медленнее, чем на родине Родари. И так же медленно меняются характеры людей и отношения между ними. Горячий интерес, с которым земляки писателя, политики, общественные деятели, актеры, писатели, телеведущие откликнулись на предложение записать на видео фрагменты самого известного его романа, передающего суровую жизнь пинежской деревни во время Великой Отечественной войны, показывает: в область истории литературы он не отошел. Да и не только земляки: в финальный двухчасовой вариант видеокниги вошли ролики, записанные по всей стране и за пределами России. Причем некоторые чтецы спотыкались поначалу о незнакомые северные словечки, - но все они уверяли режиссера проекта, директора Архангельского театра драмы Сергея Самодова, принявшего участие в презентации "виртуально", что теперь будут внимательно читать Абрамова.

"Федор Абрамов пишет о нравственном росте человека через необходимость делать выбор", - подчеркнул режиссер и напомнил, что в этом году в архангелогородском театре пройдет премьера сразу двух спектаклей по произведениям их земляка.

И разумеется, читать вовсе не из "этнографического интереса". Как подчеркнула заместитель губернатора Архангельской области Елена Кутукова, присоединившаяся к презентации, мы должны обращаться к Абрамову постоянно, а не только в связи с юбилеем.

Полную версию видеокниги смотрите на YouTube-канале Архангельского театр драмы им. М.В. Ломоносова.

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